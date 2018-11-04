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محافظات

محافظ الشرقية: لا مستقبل لبناء وطن بدون تخطيط إستراتيجى وعمل منظم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:50 ص
محافظ الشرقية..لا
محافظ الشرقية..لا مستقبل لبناء وطن بدون تخطيط إستراتيجى
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أكد محافظ الشرقية أهمية تطوير الخطة الاستراتيجية للمحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتلبية إحتياجاتهم ونيل رضاهم ، مؤكدًا أنه لا مستقبل لبناء وطن بدون تخطيط إستراتيجى وعمل منظم قائم على دراسة ومعرفة أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المحافظة وحجم الموارد الغير متاحة والغير مستغلة ومعرفة نقاط القوة والضعف لتعظيم الإستفادة وتحقيق الحلم للنهوض بمستوى الخدمات داخل المحافظة .

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الموسع للجنه المشكله برئاسه محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية لوضع واستعراض ملامح خطط التطوير الاستراتيجي للمحافظه والتي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

أكد المحافظ أنه عند وضع الخطة الإستراتيجية يُراعى دراسة الوضع الحالي والوضع المأمول مستقبلًا ليتماشى مع رؤية مصر 2030 وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإسترداد أراضي أملاك الدولة والحفاظ على مياه النيل ومنع التعديات عليهما ، فضلًا عن الإهتمام بالمواطن وتلبية إحتياجاته وتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة للحد من ظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب لتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على نمو الإقتصاد .

وذكر المحافظ ان الخطوة الثانية ترتكز علي تحليل البيئة الداخلية والخارجية والوضع التنافسي من نقاط قوة وفرص متاحة ونقاط ضعف ومخاطر تواجه الخطة ، لضمان نجاح الخطة فضلا عن تاكيد الواقعية والمتابعة المستمرة .

كما ناقش الإجتماع مدى الإستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى المحافظة ومواردها لتحقيق متطلبات خطط التنمية والبدء في وضع مخطط إستراتيجي لرفع كفاءة منظومة ( الصحة – التعليم – الطرق – الإسكان – نظافة – مياه الشرب والصرف الصحي – الإستثمار وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب – الإهتمام بالعنصر البشري وتنمية مهاراته وقدراته ) وطالب المحافظ بتوحيد مصدر الحصول علي البيانات.. وتفعيل منظومه قاعده البيانات الموحدة لدقه الحصول علي المعلومة الرقمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأجري المحافظ واللجنه المشكله مناقشة واستمعوا لإستفسارات روساء المراكز فيما يتعلق بكيفيه التطوير ووضع خطط إستراتيجية للمحافظه تتمركز علي مجموعة من الأهداف والأولويات للوصول إلى النتائج المستهدفة.
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