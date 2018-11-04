اكتشفي شخصية حبيبك من هدية فى عيد الحب

بمناسبة عيد الحب يقدم كل حبيب أو خطيب إلى خطيبتة هدية ،فهل تدل هذه الهدية على شخصية صاحبها ؟
تجيب على هذا السؤال الدكتوره سلوى المغازي استشاري التنمية البشرية: وتقول نعم تستطيع الفتاة التعرف على شخصية خطيبها من الهدية التي يقدمها لها في عيد الحب، فلكل شيء دلالته، ودلالة شخصية الخطيب في هديته.
- الذهب:
المهاداة بالذهب تعني أن الخطيب يرتاح الى خطيبته وأنه يحبها وتكليل الخطوبة بالزواج أمر يصر عليه، كما تدل على أن شخص معطاء ويتفانى من أجل الآخرين.
- الزهور:
تعني الورود أنه شخصية رومانسية محبه بطبيعتها، وتعني أيضًا أنك تعنين له الكثير ويكن لك مشاعر طيبة.
- الحلوى:
تدلّ على احترامه لك فطابعها رسمي وكلاسيكي، وأنه شخص ذو ذوق عالي ورقيق ومرهف الحس.
تجيب على هذا السؤال الدكتوره سلوى المغازي استشاري التنمية البشرية: وتقول نعم تستطيع الفتاة التعرف على شخصية خطيبها من الهدية التي يقدمها لها في عيد الحب، فلكل شيء دلالته، ودلالة شخصية الخطيب في هديته.
- الذهب:
المهاداة بالذهب تعني أن الخطيب يرتاح الى خطيبته وأنه يحبها وتكليل الخطوبة بالزواج أمر يصر عليه، كما تدل على أن شخص معطاء ويتفانى من أجل الآخرين.
- الزهور:
تعني الورود أنه شخصية رومانسية محبه بطبيعتها، وتعني أيضًا أنك تعنين له الكثير ويكن لك مشاعر طيبة.
- الحلوى:
تدلّ على احترامه لك فطابعها رسمي وكلاسيكي، وأنه شخص ذو ذوق عالي ورقيق ومرهف الحس.