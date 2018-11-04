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مرأة

اكتشفي شخصية حبيبك من هدية فى عيد الحب

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:52 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
بمناسبة عيد الحب يقدم كل حبيب أو خطيب إلى خطيبتة هدية ،فهل تدل هذه الهدية على شخصية صاحبها ؟

تجيب على هذا السؤال الدكتوره سلوى المغازي استشاري التنمية البشرية: وتقول نعم تستطيع الفتاة التعرف على شخصية خطيبها من الهدية التي يقدمها لها في عيد الحب، فلكل شيء دلالته، ودلالة شخصية الخطيب في هديته.

- الذهب:
المهاداة بالذهب تعني أن الخطيب يرتاح الى خطيبته وأنه يحبها وتكليل الخطوبة بالزواج أمر يصر عليه، كما تدل على أن شخص معطاء ويتفانى من أجل الآخرين.

- الزهور:
تعني الورود أنه شخصية رومانسية محبه بطبيعتها، وتعني أيضًا أنك تعنين له الكثير ويكن لك مشاعر طيبة.

- الحلوى:
تدلّ على احترامه لك فطابعها رسمي وكلاسيكي، وأنه شخص ذو ذوق عالي ورقيق ومرهف الحس.
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