مافيا الدروس الخصوصية فى قبضة الدولة.. وزارة التعليم تعد قانونا لتجريمها.. نواب: ظاهرة أخطر من تجارة المخدرات.. لابد من إيجاد أساليب جديدة لمعالجتها.. والحبس مصير المخالفين

وزارة التعليم تعد قانون تجريم الدروس الخصوصية

خالد حنفى: الدروس الخصوصية أخطر من مافيا المخدرات

برلماني يطالب بتوقيع غرامة 20 ألف جنيه على مدرسي الدروس الخصوصية

عبد المنعم العليمي: التكنولوجيا ستقضى على الدروس الخصوصية





هدفها بناء نشأ قادر على تحمل المسؤولية، يستطيع أن يستكمل البناء والتعمير فى البلد، هى تلك منظومة التعليم الجديدة التي أخذتها كافة مؤسسات الدولة كمشروع قومى، لتطوير المنظومة ككل، للخروج بطالب قادر على الفهم والاستيعاب وليس حصيلة للدرجات القائمة على الحفظ.





ومع تطبيق تلك المنظومة الجديدة، وجدت فى طريقها العديد من المعرقلات التى تهدد نجاح تلك المنظومة، والتى من بينها أزمة الدروس الخصوصية، والتى تستنزف الأسرة، وتهدف فقط لوجود خلل فى العملية التعليمة، فلم تجد تلك الظاهرة إلا جهودا تكاثفت من أجل محاربتها والقضاء عليها من خلال إعداد مشروع قانون لتجريمها، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.





وحول كيفية تطبيق هذا المشروع أبرز العقوبات التى يجب تطبيقها، قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية جاء نتيجة لعدة أسباب أهمها عدم قيام المعلم بواجبه فى المدرسة نتيجة قلة راتبه، وبالتالى يلجأ الطالب إلى الدروس الخصوصية كبديل للمدرسة.





وتابع حنفى فى تصريح لـ "صدى البلد"، أنه لابد من إتخاذ إجراءات وخطوات فعلية لحل أزمة الدروس الخصوصية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انتشارها، بطرق سليمة وليس فقط من خلال سن قوانين وتجريم الظاهرة، وخاصة أن المدرس سيجد له طرقا أخرى للتحايل على القانون، وعليه لن يتم تقديم أى جديد فى القضاء على تلك الظاهرة.





وأضاف النائب أن حل الظاهرة يتمثل فى شعور الطالب بعدم استغلاله واجباره على الدروس الخصوصية، وأيضا رفع كفاءة المدرس ليواكب كافة التطورات فى العملية التعليمية، والحصول على راتب مجزى، قائلا:" الدروس الخصوصية مافيا أخطر من مافيا المخدرات ولابد من التعامل معها بحكمة كبيرة، فمكافحة الظاهرة ليست بالتجريم أو بسن قوانين ولكنها تحتاج لطرق وأساليب جديدة وخاصة أنها موجودة منذ سنوات كثيرة وتم تركها إلى أن تفاقمت".





فيما طالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بتجريم الدروس الخصوصية، على أن يتم توقيع غرامة قدرها 5 آلاف جنيه وتصل لـ 20 ألف جنيه، على المدرس الذى يعطى الدروس فى منزله، وحبسه حال إعادة الفعل مرة أخرى.





وأما فيما يخص مراكز الدروس الخصوصية، تابع بركات فى تصريح لـ"صدى البلد"، إنه سيتم توقيع نفس الغرامة على القائمين عليها على أن يتم غلقها وتشميعها، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم لم ترسل حتى هذه الفترة قانون تجريم الدروس الخصوصية.





وأكد النائب، أن اللجنة ستعكف على مناقشة المشروع وإدخال التعديلات عليه بمجرد إحالته من الوزارة.





وقال النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مراكز الدروس الخصوصية، شأنها شأن تجارة المخدرات، يجب القضاء عليها ومحاربتها، وإيجاد علاج لها من خلال سد الثغرات، التي تؤدي لظاهرة الدروس الخصوصية.





واقترح العليمى فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن يكون للتابلت، رقم سري لا يعرفه سوي الطالب، وبالتالى يصعب على أى أحد الدخول عليه، أسوة بمجلس النواب، مؤكدا أن التكنولوجيا، ستقضى على الدروس الخصوصية، من خلال ضبط المواقع المعلنة عن الدروس الخصوصية.



