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أخبار العالم

الدفاع المدني السعودي يكشف حقيقة إطلاق صافرات الإنذار في جدة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رحيم يسري
نفت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق صافرات الإنذار في بعض أحياء محافظة جدة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وقالت، في تغريدة مقتضبة، نشرتها إمارة مكة المكرمة، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دون تفاصيل إضافية.

وطالب مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة، في وقت سابق اليوم، بالمواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحذر لاستمرار حالة عدم الاستقرار بمحافظة جدة وما جاورها حتى صباح غدا الأحد.
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الدفاع المدني السعودي يكشف حقيقة إطلاق صافرات الإنذار في جدة

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