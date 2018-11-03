ترامب يحذر من خطر المهاجرين.. ويؤكد: الديمقراطيون متطرفون.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض، وحذر من فوز الديمقراطيين في الانتخابات،مؤكدا إنهم متطرفون، وسيقومون بفتح الحدود للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الإستيلاء على التعليم والصحة الموفرين للشعب الأمريكي.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" دونالد ترامب صرح بأن الحجارة التي يلقيها المهاجرون على الشرطة الأمريكية ستكون بمثابة رصاص بندقية وسيتم التعامل معها على بالبنادق والرصاص".



وتابع:" ترامب اعتبر أن الحجارة تضر بالجيش وأعطى الأمر للجيش بضرب من يلقي الحجارة ، وأكد أن المهاجرين بمثابة غزو على الولايات المتحدة الأمريكية ".