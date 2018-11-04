برلماني يطالب بمكافأة نهاية خدمة لأعضاء المجلس تعويضا على ترك أعمالهم

قال النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، إن غياب النواب، المشتغلين بالأعمال الحرة، عن أعمالهم خمس سنوات، لمهمتهم النيابية، طويلة جدًا، وتؤثر على عملهم الخاص فيما بعد.



وطالب "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بتخصيص إما مكافأة نهاية خدمة أو تخصيص معاش لأعضاء البرلمان، تعويضًا لهم.



وأشار النائب إلى ضرورة إصدار تشريع لحماية النواب، خاصة غير المسجلين بالجهاز الإداري للدولة منهم.



كان النائب خالد حنفي، عضو لجنة السئون الدستورية والتشريعية، قد أعلن عن إعداده مشروع قانون يقضي بمنح أعضاء البرلمان معاشًا؛ بعد خروجهم من المجلس.