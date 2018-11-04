ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

تعاني من الوحدة فى عيد الحب إليك الحل !

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:56 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعاني الكثير من الفتيات من الشعور بالوحدة فى عيد الحب ،وهذا الشعور من السهل أن يتحول إلى حزن شديد و إكتئاب ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء أليك الحل .

يقول الدكتور فوزي البنّا استشاري الأمراض النفسية والعصبية وخبير لغة الجسد، خلقت المرأة على طبيعة عاطفية، وحياتها بدون حبيب يشاركها الحياة يكون سببًا في إحساسها بالحزن الذي قد يصل بها الى الاكتئاب، وفي يوم مثل عيد الحب كل شيء يذكرها بوحدتها وبفقدان الحبيب وأنصح هذه الفتاة بعمل كل ما تحبه اليوم للخروج من حالة الألم التي تنتابها في يوم عيد الحب.

وأشار الى أن الغالبية العظمى من الدراسات النفسية أثبتت أن التسوق هو أفضل وسيلة للتخلص بإحساس المرأة السلبي الذي تصاب به في يوم عيد الحب والجميع من حولها في ثنائيات مبتهجة بالاحتفال بهذا اليوم.

وأوضح أن شراء الأحذية والفساتين والحقائب ومستحضرات التجميل والعطور من أكثر الأشياء التي تبدل طاقة المرأة السلبية الى إيجابية، والغريب أنه كلما ارتفعت الأسعار أو أنفقت الكثير من المال في شراء ما تحتاجه أو تفضله شعرت بالارتياح والسعادة .
loading...

ترشيحاتنا

ياسين الزغبى: المشاكل التى أوصلتها للرئيس السيسى تم حلها.. فيديو

الفنان الكويتى فهد يوجه الشكر للرئيس السيسي على تنظيم منتدى الشباب

مدرب الترجي يوجه رسالة للجماهير التونسية قبل مواجهة الأهلي

أمير مكة يشارك فى افتتاح منتدى شباب العالم نيابة عن الملك سلمان

تصريح مثير من راموس بعد هجوم الجماهير عليه في لقاء ريال مدريد وبلد الوليد

السيسى لـ نادية الإيزيدية: سنطالب العالم بالاعتراف بجرائم داعش.. فيديو

سيارة نقل تقتحم الحواجز الخرسانية بالطريق الدائري.. وتوقف حركة المرور

الرئيس السيسى يوجه رسالة إلى شباب العالم

نقطة تلاقي يحدث ضجة على مواقع التواصل بعد عرضه في منتدى شباب العالم

الاتحاد التونسى يفجر مفاجأة حول اعتراض الترجي على حكم مباراة الأهلى ببرج العرب

حكاية جزيرة جمعت كل الحضارات.. أسرار معبد فيلة في وثائقي شباب العالم

كارت عيد ميلاد سري يكشف نكات بذيئة لـ الاميرة ديانا مع أصدقائها .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

آثار المدن الفرعونية الغارقة في المتاحف الامريكية غدًا .. صور

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

فيديو

موجز البلد| سقوط طائرة تدريب مقاتلة .. دقيقة حداد على أرواح شهداء المنيا .. مشروع قانون لحظر النقاب .. قميص أزارو يثير الجدل
أبو حامد: الرئيس أكد أن الشباب عامل أساسي للحفاظ على مصر.. فيديو
السيسي: مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.. فيديو
الرئيس السيسي: سأعمل ومعي المصريون على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل
السيسى يعلن دعم مبادرة شباب مصر للعودة إلى الإنسانية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟