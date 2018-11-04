تعاني من الوحدة فى عيد الحب إليك الحل !

تعاني الكثير من الفتيات من الشعور بالوحدة فى عيد الحب ،وهذا الشعور من السهل أن يتحول إلى حزن شديد و إكتئاب ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء أليك الحل .



يقول الدكتور فوزي البنّا استشاري الأمراض النفسية والعصبية وخبير لغة الجسد، خلقت المرأة على طبيعة عاطفية، وحياتها بدون حبيب يشاركها الحياة يكون سببًا في إحساسها بالحزن الذي قد يصل بها الى الاكتئاب، وفي يوم مثل عيد الحب كل شيء يذكرها بوحدتها وبفقدان الحبيب وأنصح هذه الفتاة بعمل كل ما تحبه اليوم للخروج من حالة الألم التي تنتابها في يوم عيد الحب.



وأشار الى أن الغالبية العظمى من الدراسات النفسية أثبتت أن التسوق هو أفضل وسيلة للتخلص بإحساس المرأة السلبي الذي تصاب به في يوم عيد الحب والجميع من حولها في ثنائيات مبتهجة بالاحتفال بهذا اليوم.



وأوضح أن شراء الأحذية والفساتين والحقائب ومستحضرات التجميل والعطور من أكثر الأشياء التي تبدل طاقة المرأة السلبية الى إيجابية، والغريب أنه كلما ارتفعت الأسعار أو أنفقت الكثير من المال في شراء ما تحتاجه أو تفضله شعرت بالارتياح والسعادة .