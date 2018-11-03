معاقب 42 طبيبًا وصيدليًا بكفر الشيخ اداريا للتقصير

صدق المهندس راضي أمين، سكرتير عام كفر الشيخ، على قرار الشئون القانونية رقم (1248) لسنة 2018 بمجازاة 10 من الأطباء والصيادلة بالإدارة الصحية بسيدي سالم، بخصم يومين من راتبهم مع احتساب 5 سبتمبر 2018 بلا أجر.



كما صدق السكرتير العام على قرار الشئون القانونية رقم (1246) لسنة 2018 بمجازاة 20 طبيبًا وصيدليًا بمستشفى سيدى سالم المركزي، بخصم يومين من راتبهم ، ومجازاة 9 من الاطباء والصيادلة بخصم ثلاثة أيام من راتبهم و مجازاة 3 أطباء وصيادلة بخصم يوم من راتبهم مع احتساب يوم الغياب بلا أجر.



جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتحقيق الانضباط الإداري بأجهزة وقطاعات المحافظة المختلفة.

