مشروعات الطاقة الشمسية تغطي الوادي الجديد..تركيب خلايا لــ25 بئرا زراعيا من إجمالي 290 ..والمحافظة : تغطية الدواوين بالتتابع..ترشد الطاقة والنفقات والواحات تنعم بسطوع الشمس على مدار العام

الوادي الجديد مسرحا مفتوحا لمشروعات الطاقة الشمسية

مدير عام التخطيط بالمحافظة :

إنشاء محطة لتشغيل مبنى الديوان العام بتكلفة 4 ملايين و600 ألف جنيه

المرحلة القادمة ستشمل أغلب المناطق النائية بالمحافظة

المحافظ: حوافز للمزارعين لاستخدام الطاقة الشمسية





تعتبر الوادي الجديد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة و تنعم بأكبر نسبة سطوع لأشعة الشمس على مدار العام ولا تشهد أى تقلبات مناخية مثل المحافظات الأخرى مما يجعلها مسرحاً مفتوحا لمشروعات الطاقة الشمسية .يقول مدير عام التخطيط بديوان عام المحافظة المهندس أشرف الانور أن المحافظة تسعى جاهدة لاستغلال مشروعات الطاقة الشمسية في تشغيل دواوين المصالح الحكومية وآبار الري وذلك لترشيد الطاقة والنفقات خاصة أن الواحات تنعم بأكبر نسبة سطوع لأشعة الشمس على مدار العام.وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة الرى والتعاون الدولي والتخطيط وتم تركيب خلايا طاقة شمسية لــ25 بئرا زراعيا من إجمالي 290 بئرا مستهدفا تشغيلها بالطاقة الشمسية ، مشيراً الي أن المحافظة تسعى أيضا لتشغيل الدواوين الحكومية والوحدات المحلية بالطاقة الشمسية حيث تم الانتهاء من إنشاء محطة لتشغيل مبنى الديوان العام بتكلفة 4 ملايين و600 ألف جنيه، فيما تم انشاء محطة اخرى لتشغيل ديوان مركز بلاط بـ 3 ملايين و250 ألف جنيه وجارى استكمال باقى الوحدات تباعا.ولفت الي أن المرحله القادمه ستشمل أغلب المناطق النائية بالمحافظة مثل قري الاربعين والثمانين بباريس والقري النائية بالفرافرة.وأوضح أنور أن الطاقة الشمسية مكلفة فى بدايتها لكن عمرها الزمنى يتراوح ما بين 20 لــ25 عاما، لذلك فهي تساهم فى ترشيد النفقات كما أنها تحقق عائدا ماديا إن تم الاستثمار فيها خاصة فى مجال تدعيم الخدمات كما انها لا تحتاج لأى أعمال صيانة.ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم ,بضرورة تقديم حوافز للمزارعين او المواطنين الذين يرغبون فى اقامة محطات طاقة شمسية خاصة بهم وذلك عن طريق تقديم قروض حسنة او تمويل المشروع بالكامل, مشيرا الي أن المحافظة استطاعت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية تحقيق اعلي استفادة من الطاقة الشمسية ,مضيفا انه تم حتى الآن استغلال الطاقة الشمسية في إنارة ديوان عام المحافظة و انارة مبنى الرى بالداخلة بالطاقة الشمسية ، وتم تشغيل 10 أبار زراعية بالطاقة الشمسية بدعم من صندوق استصلاح الاراضى ، كما تم تركيب محطات طاقة شمسية بمركز بلاط و5 قرى بتكلفة 2.5 مليون جنيه.