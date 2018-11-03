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اقتصاد

مصر وأوكرانيا يوقعان بروتوكولا للتعاون الجمركي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:51 م
خلال التوقيع
خلال التوقيع
محمد يحيي


وقع السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بروتوكول تعاون مع سلطات الجمارك الأوكرانية، لدعم التعاون االجمركي بين الجانبين لزيادة حركة التجارة البينية.

جاء ذلك علي هامش فاعليات إجتماعات الدورة السابعة المصرية الأوكرانية للتعاون الإقتصادى والعلمى، والمنعقدة بمدينة كييف الأوكرانية، في الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر الجاري برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقال نجم، إن بروتوكول التعاون يستهدف دعم الشراكة العلمية والاقتصادية بين البلدين، لمنع أي محاولات للاضرار بالمصالح الاقتصادية لكلا الطرفين.
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