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برلمان

محلية البرلمان: الحيز العمراني لا يتناسب مع احتياجات المدن

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:37 ص
النائب بدوي النويشي
النائب بدوي النويشي
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أن هناك أخطاء تمت في الحيز العمراني القديم، وتحتاج إلى تعديل، على رأسها إقرار قانون البناء الموحد على كافة المدن.

وشدد "النويشي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على ضرورة خروج التخطيط التفصيلي للحيز العمراني، بما يتناسب مع احتياجات المدن، إضافة إلى وقوفه أمام إصدار الرخص.

أوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، أن عدم خروج الحيز العمراني الجديد تسبب في العديد من الأزمات، منها استمرار مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.
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