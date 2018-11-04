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برلمان

برلمانية: المرأة المصرية تلبس ما تشاء طالما لا تؤذي أحدا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:29 ص
صدى البلد
القسم السياسي
عبرت النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، عن رفضها لما طرحته النائبة غادة عجمى بحظر ارتداء النقاب، مشيرة إلى أن النقاب مثله مثل أى ملبس آخر، وعليه للمرأة الحرية الكاملة فى ارتدائه.

وأضافت الهوارى فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدستور المصري كفل حرية المرأة، مؤكدة أنه: "إذا تمت الموافقة على هذا المشروع سوف يسبب الاحتقان والاحتجاجات داخل الجامعات المصرية والنوادى، وخصوصا محافظات الصعيد لانهم اصحاب منهج".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المرأة تلبس ما تشاء طالما لا تؤذي أحدا، مؤكدة أن :"هناك سيدات وفتيات يرتدين ملابس فاضحة لا تليق بالذوق العام، هم أولى أن نضع لهم قانون يحظر ارتدائهن لهذه الملابس".
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