برلمانية: المرأة المصرية تلبس ما تشاء طالما لا تؤذي أحدا

عبرت النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، عن رفضها لما طرحته النائبة غادة عجمى بحظر ارتداء النقاب، مشيرة إلى أن النقاب مثله مثل أى ملبس آخر، وعليه للمرأة الحرية الكاملة فى ارتدائه.





وأضافت الهوارى فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدستور المصري كفل حرية المرأة، مؤكدة أنه: "إذا تمت الموافقة على هذا المشروع سوف يسبب الاحتقان والاحتجاجات داخل الجامعات المصرية والنوادى، وخصوصا محافظات الصعيد لانهم اصحاب منهج".



