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اقتصاد

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: علاقاتنا مع أوكرانيا عميقة وتاريخية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:00 م
خلال الاجتماعات
خلال الاجتماعات
محمد يحيي
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن العلاقات المصرية الأوكرانية ترتكز على أسس تاريخية صلبة وعلى شراكة إستراتيجية متنامية وعميقة مشيرة إلى أهمية دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالأعمال والاستثمار

وأضافت " نصر" عبر بيان أصدرته مصلحة الجمارك المصرية؛ علي هامش رئاستها لاجتماعات اللجنة المصرية الأوكرانية السابعة بالعاصمة الأوكرانية "كييف" بمشاركة 11 شركة من كبريات الشركات الأوكرانية؛ الحكومة المصرية قامت بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تضمن إجراءات تشريعية، نقدية، مالية، وهيكلية، كما أنها مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو، وتحسين بيئة الاستثمار لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة والتي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصاديًا، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، واستصلاح 1,5 مليون فدان، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، ومد شبكة الطرق، والعاصمة الإدارية الجديدة، وإقامة مدن لصناعات متخصصة كالجلود والأثاث، وتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بقدرة 14 ألف ميجاوات (مثل مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان بأسوان والذي يعد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم).

ودعت الوزيرة، الشركات الأوكرانية للعمل على زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وإقامة تصنيع مشترك بينهما والذي لن يغطي فقط السوق المحلي في كلا البلدين، بل سيعمل بشكل أساسي على التصدير إلى أسواق أوروبا الشرقية والأسواق العربية والأفريقية .

من جهتها أشادت الشركات الأوكرانية، بالإصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تحسين مناخ الاعمال والاستثمار، معربين عن رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة.
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