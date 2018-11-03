الاستعلامات تصدر النشرة الرابعة لمنتدى شباب العالم في الإعلام الدولي.. وتؤكد: المؤتمر يؤكد على مدى اهتمام الرئيس بالاستثمار في الشباب

الهيئة العامة للاستعلامات :

الصحف اللبنانية تصف المنتدى بـ "الحدث الحضارى"

الامارات تعتبر المنتدى ملتقى شبابيا للفنون

المؤتمر يناقش تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل

المنتدى يضم مجموعة متنوعة من القضايا التي تهم مختلف الفئات الشبابية



اصدرت الهيئة العامة للاستعلامات النشرة الرابعة لمنتدي شباب العالم في الاعلام الدولي ، وذلك مع انطلاق منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، وركز الإعلام الدولى فى تغطيته لفعاليات المنتدى على الموضوعات التالية:



- كاتب فى صحيفة الشرق اللبنانية يصف منتدى شباب العالم بأنه حدث حضارى.



- قناة "الغد" الإماراتية تبرز افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسرح شباب العالم، وتعتبره ملتقى شبابي للفنون من مختلف دول العالم.



- موقع العين الإخبارى الإماراتى يستعرض فعاليات منتدى شباب العالم، ويؤكد أن رسالة المنتدى هي: السلام والتطوير والإبداع.



** الإعلام العربي



- نشرت صحيفة "الشرق" اللبنانية مقالًا للكاتب"يحي الكعكي" تحت عنوان: حدثان من مصر "حضاري" وظلامي، وصف فيه منتدى الشباب الثاني المنعقد بشرم الشيخ بأنه "حدث حضاري"، يؤكد للعالم أن مصر بشعبها ومؤسساتها، تحت مظلة قيادتها السياسية استطاعت دحر الفاشية الدينية للأخوان المسلمين ومن خرج من تحت عباءتها من جماعات إرهابية، وأنها دولة تنبذ العنف والارهاب والتطرف، وتعزز الاستقرار والأمن الاقليمي، وتؤمن بأن التعارف خير وسيلة لحل الخلافات، وإثراء الحضارة الإنسانية.



- أضاف الكاتب: يثبت المؤتمر أيضًا أن الدولة المصرية بشخصيتها المميزة استطاعت في أربع سنوات أن تسترد هويتها السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والمالية، بقوتها الذاتية، وأن تسترد ريادتها الإقليمية والعالمية التي ظهرت بقوة في انحناء العالم تحية لها في الأمم المتحدة، وفي العالم كله شرقًا وغربًا، وهاهى اليوم تفتح ذراعيها وتستقبل ٥٠٠٠ شاب وفتاة من شباب العالم من جنسيات وثقافات مختلفة، للعام الثاني على التوالي، للاجتماع على أرضها في مدينة السلام يتناقشون ويتحاورون بلغة السلام النابذة للإرهاب والتشدد والظلام، من اجل مستقبل افضل.



- كما يؤكد على مدى اهتمام "الرئيس" بالاستثمار في الشباب الذي هو المستقبل، ومدى اهتمامه ببناء الانسان المصري، وبناء الوعي المصري في العقول المصرية ليكون هذا الانسان المصري المتجدد حاضرًا في مواكبة متطلبات عصر تقنية المعلومات في "رؤية مصر لــ ٢٠٣٠".



- وأشار الكاتب إلى الحدث الظلامي هو الهجوم الارهابي المسلح على حافلة الأقباط قرب دير الإنبا صموئيل بالقرب من مدينة مغاغة بمحافظة المنيا، حيث اعتبره الكاتب رد فعل يائس من تركيا وقطر اللتان تعيشان حالة من الهذيان، نتيجة للقفزات الاقتصادية والتنموية التي حققتها مصر، وأيضًا بسبب النجاحات المتتالية للعملية الشاملة "سيناء – ٢٠١٨"، كما أرعبتهما عودة السياحة الروسية والالمانية، وبدء السياحة الدينية المسيحية لذا كان الهجوم المسلح أمس، في محاولة بائسة ويائسة لاغتيال هذه النجاحات المصرية، ولتحويل الانظار العالمية عنها الى هذا الهجوم الإرهابي.



- أبرزت "قناة الغد" الاماراتية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسرح شباب العالم ليكون ملتقى شبابي للفنون من مختلف دول العالم، وساحة إبداعية يعرض الشباب مواهبهم وفكرهم وثقافاتهم من خلالها في تجربة فريدة من نوعها تعرض للمرة الاولي ضمن فعاليات منتدي شباب العالم.



- أوضحت القناة أن عروض المسرح وفقراته التي تستمر علي مدار ثلاثة أيام تعكس رسالة تفاهم وسلام بين شعوب العالم، وتؤكد على تكامل الحضارات من خلال العروض والفقرات التي ستقام علي خشبة المسرح كالغناء والموسيقى والتمثيل، بالإضافة إلى الأحاديث التحفيزية، حيث يستضيف المسرح عددًا من الشخصيات الملهمة حول العالم لعرض تجاربهم وخبراتهم.



- أضافت القناة أن الفنانة الامريكية "زوريل أدويل" ذات الأصول الأفريقية، ستفتتح فعاليات المسرح وهي أصغر صانعة أفلام في العالم، وتشتهر بأفلامها التي تهدف إلى الدعوة لتعليم الفتيات في أفريقيا، حيث حققت نجاحات واسعة في هذا المجال، والتقت أكثر من عشرين رئيس جمهورية ورئيس وزراء، وأدرجت في قائمة مجلةNew African Magazine ضمن اكثر 100 شخصية مؤثرة في أفريقيا.



- ونوهت القناة بتقديم مسرحية "الزائر" خلال الافتتاح، وهو عرض مسرحي دولي يحمل رسالة للسلام والتفاهم والتكامل بين جميع الدول، حيث يجمع بين مجموعة من الشباب الموهوبين من مختلف دول العالم، ومجموعة من المواهب الشابة من طلبة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وممثلين من مركز الإبداع الفني، ليقدموا عرضا متعدد الثقافات تحت إشراف وقيادة المخرج المصري الدكتور خالد جلال، رئيس مركز الإبداع الفني.



- أورد موقع "العين" الإخباري الإماراتي أن فعاليات منتدى شباب العالم انطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ بمصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور ٥ آلاف شاب وشابة من مختلف دول العالم، وعدد من الشخصيات العامة والقادة والوزراء، وتتضمن رسالة المنتدى الذي يُعقد على مدار ٤ أيام متتالية، 3 محاور رئيسية؛ هي: السلام والتطوير والإبداع.



- يناقش المؤتمر تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، وتمكين أصحاب الهمم من الحصول على فرص متساوية في عالم متكامل، إضافة إلى إبراز دور العمل التطوعي نحو مجتمع أكثر مسؤولية ودور قادة المستقبل من الشباب لتأسيس مجتمعات جديدة.



- كما يدور محور الإبداع حول لمحة عن العالم الافتراضي والخروج لعالم الألعاب الإلكترونية، ودور الأعمال الرائدة والشركات الناشئة في نمو الاقتصاد العالمي مع التأكيد على دور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات، إضافة لفتح نقاش حول مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على مستخدميها.



- يضم برنامج منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من القضايا التي تهم مختلف الفئات الشبابية، والتي من خلالها يُعبر الحضور من شباب العالم عن وجهات نظرهم وتجاربهم، وعلى رأس هذه القضايا دور القوة الناعمة في مواجهة الإرهاب، والاهتمام بالأمن المائي ومحاكاة للقمة العربية- الأفريقية بجانب آفاق التكامل السياسي والأمني في القارة الأفريقية.



- يطرح المؤتمر تساؤلات عدة حول آليات بناء المجتمعات التي تعاني من الحروب والنزاعات السياسية، فضلًا عن مناقشة المسؤولية التي تتحملها المؤسسات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة جراء الحروب والصراعات.



- يُركز المنتدى الدولي على العمل التطوعي ودور الشباب في المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي بتأسيس أعمال رائدة في المجالات كافة، وتهتم أعمال المنتدى بالإشارة إلى أصحاب الهمم "ذوي الاحتياجات الخاصة" والحديث عن دورهم المؤثر في المجتمعات ودور المؤسسات نحوهم.



- كما يستهدف المؤتمر مناقشة الجوانب الرئيسية التي تمد العالم بالطاقة في ظل التغييرات التي يشهدها العالم في السياسة، والمجتمع، والاقتصاد، والتكنولوجيا.



- يفتح المنتدى جلسات وورش عمل للحديث عن دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا للنهوض بقدرات شباب العالم، وإظهار نقاط القوة والضعف التي تحملها التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على المستقبل.



- يُعد منتدى شباب العالم منصة فعالة تستهدف نشر رسائل السلام والتكامل وتبادل الخبرات والأفكار بين مختلف شباب العالم باختلاف وتنوع الرؤى، ويشارك الحضور من الشباب على مدار ٤ أيام خبراتهم عبر جلسات وورش عمل حتى الثلاثاء المقبل.



- يشارك كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ووزيري الشباب الأردني والبحريني في حفل افتتاح أعمال منتدى شباب العالم.



- أورد الموقع الإلكترونى لـ"قناة سكاى نيوز عربية"أن فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ للعام الثاني على التوالي، تنطلق اليوم السبت، حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى هذا العام نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 165 دولة، تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.



- وتتضمن أجندة المنتدى في نسخته الثانية عدة محاور، من بينها الأمن المائي في أعقاب التغير المناخي والتعاون الأورومتوسطي "شراكة استراتيجية"، إضافة إلى "أجندة إفريقيا التي نريدها" ودور القوى الناعمة في مواجهة الإرهاب والتطرف.



- وترتكز استراتيجية الحوارات في منتدى شباب العالم، على فكرة ورش العمل وجلسات الحوار، التي يقدم فيها الشباب رؤيتهم لكيفية التعامل مع القضايا الدولية على مدار أيام المنتدى الثلاثة.



- وقد استبق منظمو المنتدى الانطلاق الرسمي لأعماله بافتتاح مسرح شباب العالم، حيث شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزوجته الشباب المشاركين في المنتدى حفل افتتاح مسرح الشباب، الذي قدم عرضا مسرحيا شارك فيه شباب من مصر ودول عربية وأجنبية بعنوان الزائر.



- ويقول مؤلف ومخرج العرض، خالد جلال، إن مقررات منتدى شباب العالم في نسخته الأولى، أوصت بتشكيل ورش عمل على مدار العام لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أعمال المنتدى، وبناء على ذلك، فقد استضافت مدينة شرم الشيخ ورشة عمل لمدة 15 يوما بمشاركة شباب مبدعين من دول عربية وأجنبية عدة وتم صياغة العرض المسرحي الزائر خلال ورشة العمل في رسالة حب وسلام من شرم الشيخ إلى العالم.



- ودعا الرئيس السيسي المشاركين إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء المنيا قبيل انطلاق فعاليات افتتاح مسرح شباب العالم، كما أصدرت إدارة المنتدى بيانا نعت فيه ضحايا الحادث وتمنت الشفاء للمصابين، وشددت على رسالة المحبة والتسامح التي يجسدها المنتدى والمشاركين فيه.



- ويخيم على مدينة شرم الشيخ التي تقع في جنوب سيناء أجواء الاحتفالات منذ بدء توافد المشاركين في فعاليات المنتدى، حيث وضعت لافتات الترحيب بالمشاركين في المنتدى في شارع المدينة السياحية، كما خصصت مواقع استقبال للمشاركين في مطار شرم الشيخ الدولي ومختلف الفنادق التي تستضيف الشباب المشاركين.



- ونشرت قوات الأمن فرقها في شوارع المدينة ومداخلها الرئيسية لتأمين فعاليات المنتدى.



- وتشهد مدينة شرم الشيخ طفرة سياحية بالتزامن مع انطلاق فعاليات المنتدى وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسب الإشغال بفنادق المدينة، التي استردت عافيتها السياحية بعد نحو عامين شهدت معدلات السياحة خلالها تراجعًا ملحوظًا، على خلفية حادث سقوط الطائرة الروسية في الحادي والثلاثين من أكتوبر 2015.

