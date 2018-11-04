الفيومي: عدم خروج التصنيف الجديد للأحيز العمرانية زاد من العشوائيات

قال النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن المسؤولين بمعاونة البرلمان، قطعوا شوطًا في مسألة الأحيز العمرانية، إلا أن التخطيط التفصيلي لم يخرج بعد.



وأضاف "الفيومي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن التخطيط التفصيلي يحتاج إلى دراسة جيدة من قبل مكاتب استشارية متخصصة، لاسيما وأن هناك العديد من القرى والمدن تحتاج إلى تعديل، مشيرًا إلى ضرورة الدقة لعدم تكرار أخطاء التقسيم القديم.



وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، على أن تأخر التصنيف الجديد للأحيز العمرانية، أدى إلى انتشار العشوائيات بشكل كبير، إضافة إلى وجود المباني المخالفة.