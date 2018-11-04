هدايا مجنونة لزوجك في عيد الحب

تبحث جميع السيدات عن أبسط الطرق التى تعيد الحب والسعادة الزوجية لمنزلها ولأسرتها، لذلك تنتهز فرصة الأحتفال بالأعياد والمناسبات، وبمناسبة اليوم عيد الحب المصرى أعتاد المصريون الأحتفال به فى كل من 4 نوفمبر من كل عام، يقدم الدكتور أحمد اللاوندي استشاري العلاقات الزوجية وخبير التنمية البشرية، مجموعة أفكار مجنونة للهدايا.



- حضري بنفسك لرحلة سفر، لمكان جديد لم تزوراه من قبل ، وفاجئيه بموعد الرحلة وانطلقا معًا بمفردكما ودن اصطحاب الأطفال.



- أضيفي وغيري دون تكليف مادي في ديكورات غرفة النوم، بوضع بعض البراويز التي تحمل صورتكما ، والاكسسوارات التي تنقص الغرفة وكانت تتسبب في مضايقته كالأباچوره للقراءة ليلًا أو شماعة خارجية ملحقة بالدولاب ، مع وضع القلوب الحمراء والزهور والشموع في كل مكان في غرفة النوم



- إن فكرة صندوق الهدايا من اكثر الأفكار التي تجذب الزوج ، أحضري صندوقًا وغلفيه باللون الأحمر وضعي فيه مجموعة من الهدايا مثل ماكينة حلاقة ونوع العطر الذي يفضله كراڤات وأزرار للقميص وميدالية مفاتيح من الفضة أنواع من الشيكولاته التي يحبها طقم أقلام ، قدمي له الصندوق ليمد يده الى داخله ويسحب الهدية تألو الأخرى ليضحك ويسعد بالهدايا وطريقة تقديمها.



- خططي لرحلة سفاري لعمل شيئ مجنون وجديد خارج التوقع.



- أقضيا يوم عيد الحب بالكامل خارج المنزل ، مع عمل بعض الأفكار المجنونة ، كالاتفاق مع العاملين في المطعم الذي تتناولان فيه الطعام بوضع ورقة مدون عليها رسالة حب قصيرة في طبقه ، والترتيب معهم بتقديم تورته مكتوب عليها اسمكما وكلمات حب ، والدخول مساءً للسينما ، ثم استكملا الاحتفال في منزلكما مساءً



- احجزي لكما في أحد نوادي الصحة لعمل التكييس والتدليك وجلسات السونا والچاكوزي



- اشتري ميدالية على أحد جوانبها صورتكما وعلى الجانب الآخر كلمة "أحبك".