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أخبار البلد

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:04 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوفود المشاركة وضيوف منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.

ويعد منتدى شباب العالم، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

كما يعد المنتدى فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم
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