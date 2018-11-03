سعيد الفقي: مؤشر البورصة ينهي حركة التصحيح عند هذا المستوى

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوي 13202 منخفضًا وسط حالة من الترقب والانتظار لدي المستثمزين خوفا من استمرار الحركة التصحيحية ووصولها لمستويات ادني مما هي عليه.



وأضاف الفقي لـ "صدى البلد": أن المؤشر الرئسي اعلي مستوي 13170 والذي اصبح مستوى دعم قويا مشيرا إلى أن الثبات اعلي هذا المستوي يدفع المؤشر لاستهداف مستوي اول عند 13500 ثم 13750 نقطة.



ويتوقع الخبير خلال الاسبوع القادم أن يتحرك المؤشر تجاه مستوي 13500 وتكوين مراكز شرائية جديدة في هذاة المناطق خاصة ان اسعار الاسهم اصبحت جاذبة للشراء وتعد فرصة استثمار جيدة علي المدي المتوسط مع الاخبار الوردة بشأن قرب تطبيق الية الشورت سيلينج.



بالاضافة الي محموعة الاخبار الايجابية الخاصة بالاقتصاد العام من ارتفاع معدل النمو ووصوله لاعلي مستويات في الشرق الاوسط وافريقيا خلال الفترة الخالية وانخفاض معدل البطالة وزيادة الصادرات وقلة الواردات وسوف ينعكس ذلك علي الاستثنار غير المباشر .



وتابع خبير أسواق المال أن تكون المناطق التي بصددها المؤشر قرب مستوى 13200 نقطة هي نهاية الحركة التصحيحية وعودة الحركة الايجابية لسوق المال بشكل عام.