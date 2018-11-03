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منوعات

شاهد.. مدرس يلكم طالبا بوحشية ويحطم الهاتف فى وجهه

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:05 م
صدى البلد
أحمد شريف
اعتقل مدرس موسيقى بمدرسة ثانوي في ولاية كاليفورنيا يوم الجمعة الماضي، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتشاجر مع طالب في الفصل وقام بالاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل"، أنه تم احتجاز مارستون ريلي ، 64 سنة ، بسبب 'الاشتباه في إساءة معاملة أحد الطلاب وتسببه في إصابة بدنية كبيرة'.

وقع الحادث في مدرسة مايوود الثانوية في مايوود بكاليفورنيا فيما ذكرت شبكة سي بي أس لوس أنجلس أن مبلغ الكفالة بلغ 50 ألف دولار، لكن السجلات على الإنترنت أشارت إلى أنه كان خارج الحجز وتم استبعاده.

وأظهرت اللقطات المصورة عبر هاتف محمول المعلم وهو يلكم تلميذا قبل أن يتصاعد الأمر فيما بينهما، وشوهد الاثنان في الفصل قبل أن يمسك المعلم الطالب ويضربه في وجهه بشيء يعتقد أنه هاتف محمول وسط صرخات الطلاب وحاول بعض الطلاب الفصل، بينهما قبل أن يتطور الشجار ويتحول إلى كارثة.

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