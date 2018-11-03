شعرك يتساقط سريعا إليك حل سريع لن تتوقعى فعاليته

شعرك كثير التساقط ويشكل لك الكثير من الإزعاج يمكنك حل تلك المشكلة بوصفة سريعه وسهلة تخلصك من تلك المشكلة بمكونات لن تكلفك الكثير من مطبخك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



المكونات:

2 ملعقة كبيرة نسكافيه

3 ملاعق كبيرة من الزبادي

4 ملاعق كبيرة من زيت السمسم

3 ملاعق كبيرة ماء

طريقة التحضير والاستخدام ..فى وعاء أمزجلى المكونات للتجانس تماما ثم قوملى بتوزيعهه على شعرك من الجذور حتى الأطراف وتركه حوالى 60 دقيقة ثم غسله بالماء ويمكن تكراره يوميا أو على الأقل يوم بعد يوم وسدهشين بالنتيجة