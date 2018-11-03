ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

طارق فهمي: جدول منتدى شباب العالم مزدحم ويركز على أفريقيا.. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:08 م
طارق فهمي
طارق فهمي
هاني حسين
قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن فكرة منتدى شباب العالم تم طرحها العام الماضي، وكان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكرارها العام الحالي.

وأضاف " فهمي " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن منتدى شباب العالم أداة جديدة لمخاطبة العالم بصفة سنوية، والحضور غير مقتصر على الشباب ولكن هناك شخصيات سياسية على أعلى مستوى تحضر المنتدى.

وتابع:" المنتدى يركز على أفريقيا بسبب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتقدم لحضور المنتدى 55 ألف شاب راغب في حضور منتدى شباب العالم وتم اختيار 5000 شاب ممثلين من 150 دولة، وهناك ممثلون لمنظمات دولية ومجتمع مدني".

وأكمل:" جدول الأعمال في المنتدى يركز على أفريقيا، والجدول مزدحم بالقضايا على ثلاثة محاور قائمة على السلام والمجموعات التطوعية الجديدة والنماذج الأفريقية العربية".
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. كلمة الرئيس السيسي عقب حادث المنيا

جوجل يضع شارة سوداء ناعيًا شهداء حادث المنيا الإرهابي .. صور

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح منتدى شباب العالم

شيخ الأزهر يصل شرم الشيخ للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

الزمالك يتلقى صدمة قبل مباراة حرس الحدود

إلغاء هدف عالمي لـ تريزيجيه فى مباراة قاسم باشا بالدوري التركي.. فيديو

أحمد حجازي يشارك في خسارة ويست بروميتش من هال سيتي

أول قرار من المدير الفني للإسماعيلي بعد التعادل مع المصري

الدفاع المدني السعودي يكشف حقيقة إطلاق صافرات الإنذار في جدة

هجوم نارى من جماهير ريال مدريد على سيرجيو راموس بسبب الكلاسيكو

أحمد موسى: الحكم ظلم الأهلي ووليد سليمان اضرب كتير .. فيديو

ديبالا يسجل هدفا عالميا لـ يوفنتوس في شباك كالياري ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور

صور السيسي وأعلام الدول.. مظاهر احتفالات المشاركين في منتدى شباب العالم

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

فيديو

طارق فهمي يكشف مصدر تمويل منتدى شباب العالم .. فيديو
تونى ماهر يتحدث عن علاقته بياسر جلال ونهاية مسلسل رحيم.. فيديو
أحمد موسى معاتبا وائل جمعة: لو أبو تريكة كان في الأستوديو كان جاب حق الأهلي
طارق فهمي: جدول منتدى شباب العالم مزدحم ويركز على أفريقيا.. فيديو
السيسى لـ نادية الإيزيدية: سنطالب العالم بالاعتراف بجرائم داعش.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟