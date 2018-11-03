طارق فهمي: جدول منتدى شباب العالم مزدحم ويركز على أفريقيا.. فيديو

قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن فكرة منتدى شباب العالم تم طرحها العام الماضي، وكان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكرارها العام الحالي.



وأضاف " فهمي " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن منتدى شباب العالم أداة جديدة لمخاطبة العالم بصفة سنوية، والحضور غير مقتصر على الشباب ولكن هناك شخصيات سياسية على أعلى مستوى تحضر المنتدى.



وتابع:" المنتدى يركز على أفريقيا بسبب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتقدم لحضور المنتدى 55 ألف شاب راغب في حضور منتدى شباب العالم وتم اختيار 5000 شاب ممثلين من 150 دولة، وهناك ممثلون لمنظمات دولية ومجتمع مدني".



وأكمل:" جدول الأعمال في المنتدى يركز على أفريقيا، والجدول مزدحم بالقضايا على ثلاثة محاور قائمة على السلام والمجموعات التطوعية الجديدة والنماذج الأفريقية العربية".

