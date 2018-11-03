الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار خفيفة..فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة ابتداء من الغد من 2 إلي 3 درجات، وسوف تشهد البلاد انخفاضا آخر بعد غد من درجة إلى اثنتين.



أوضح عبد العال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية الشرقية، "بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش ورفح.



وأشار رئيس هيئة الأرصاد، إلي أن هناك احتمال ظهور الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر خاصة المناطق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.



وتابع، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 26 إلى 27 في السواحل الشمالية، وتصل إلي 31 جنوب البلاد، مؤكدا أن جميع درجات الحرارة متقاربة ومعتدلة.