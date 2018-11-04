أطعمة عليك تناولها فى عيد الحب تشعل لهيب الرومانسية

بمناسبة عيد الحب أكتشفي أفضل الأطعمة والمشروبات التى تشعل لهيب الحب وتجعل الزوجين أكثر رومانسية وهدوء وسعادة.



قدم الدكتور أحمد صبري إخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، قائمة بالأطعمة التى لها تأثير على العاطفة وهى تتمثل فيما يلى:



1- اللوز:

مثله مثل باقى المكسرات غنى بالبروتين المغذى المنشط للعواطف، وتناول 20 حبة لوز ومعها كوب عسل يجعل الرجل أكثر رومانسية.



2- الفلفل الأحمر يشعل لهيب العاطفة:

على الجانب الاخر فإن رائحة ومذاق وشكل أطعمة معينة تشعل لهيب الحب وتثير الرغبة العاطفية بين الزوجين، ومنها الفلفل الأحمر وتسمى هذه الأطعمة محفزات الحب، فهي لا تمنح الشخص شعورا بالحب ولهيب العاطفة فقط، بل تجعله رومانسيا وأكثر قدرة على الغزل والتعبير عن أحاسيسه.



وهناك أنواع من الأطعمة التي تحتوي على مواد وعناصر غذائية متنوعة، تؤثر على الجسم من الناحية الفسيولوجية بطرق مختلفة، مما يفسر سبب تأثيرها بشكل مختلف تبعا للمرحلة العمرية مثل "الفلفل الحار والموز والجزر".



3- قطعة شوكولاتة:

أن الشوكولاتة تحتوى على مادة "الأناندامايد" وهي مادة دهنية ينتجها الدماغ ويوجد مثيل لها في الكاكاو. وهذه المادة مسؤولة عن تحفيز خلايا الدماغ التي تستقبل المواد المسببة للإدمان.



4- ثمرة موز تكفي للأسترخاء:

أما مركبات الموز فتساعد على الاسترخاء البدني ، كذلك تكمن فائدة الموز فى احتوائه على ألياف تساعد في اشباع المعدة بكمية قليلة من الطعام من دون ان تسبب أي تخمة الامر الذي يمنح الجهاز العصبي فرصة للتحفز.



5- الجرجير والفواكه لحياة آمنة:

يجب على كل زوجة أن تجعل الجرجير عنصرا أساسيا في الوجبات ويفضل أن يكون بصفة يومية في الوجبات الثلاث حيث انه غني بفيتامينات ومعروفة فوائده من أيام الفراعنة.



كما يعد التوت من أفضل الفاكهة للرجال، فهو غني بالألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على دفع الكوليسترول الزائد خارج النظام الهضمي وينصح بتناول التوت أو شرب عصير التوت على الأقل ثلاث أَو أربع مرات كل أسبوع.