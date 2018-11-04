محافظ القاهرة : حملات مفاجئة لرفع الإشغالات بالأحياء

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على عدم السماح قطعيا لوجود مخالفات في جميع أحياء القاهرة، والقيام بشن حملات مفاجئة على جميع أحياء الشارع القاهري ورصد المخالفات وتقديم تقرير فوري بشأن القضاء على هذه المخالفات والإشغالات.



وأكد المحافظ في تصريحات صحفية ، إنه لا مكان للمقصرين داخل منظومة العمل بمحافظة القاهرة والأحياء والأجهزة التنفيذية التابعة لها، ومن هذا المنطلق قامت الأحياء بشن حملاتها اليومية المكبرة بجميع شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين.



واستهدفت الحملات القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بجميع الأحياء، ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، وكذلك مراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها.