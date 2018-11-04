جمعية مصر الجديدة تطلق حزمة دورات تدريبية من مكتبة المستقبل

تطلق جمعية مصر الجديدة ، مساء اليوم الاحد، حزمة من الفعاليات التربوية والدورات التدريبية فى كافة صروحها الثقافية والابداعية تستهلها بدورة تدريبية على الحاسب الالى تنفذها فى مكتبة المستقبل .



صرح د.نبيل حلمى ، امين عام جمعية مصر الجديدة، ان الدورات التدريبية يأتي تنفيذها ضمن استراتيجية الجمعية للارتقاء بمستوى جميع اطياف المجتمع المدنى ، بما يعود عليهم بالمنفعة الى جانب إكسابهم مهارات ومعارف متنوعة تفيدهم في حياتهم .



تتضمن الدورة التدريبية التى تنفذ على مدار 30 ساعة فى محاضرات صباحية ومسائية ، الويندوز والوورد والاكسيل وباوربويت والانترنت ، ويقوم على التدريس اساتذة متخصصون