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ثقافة

جمعية مصر الجديدة تطلق حزمة دورات تدريبية من مكتبة المستقبل

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:56 ص
صدى البلد
طارق موسى
تطلق جمعية مصر الجديدة ، مساء اليوم الاحد، حزمة من الفعاليات التربوية والدورات التدريبية فى كافة صروحها الثقافية والابداعية تستهلها بدورة تدريبية على الحاسب الالى تنفذها فى مكتبة المستقبل .

صرح د.نبيل حلمى ، امين عام جمعية مصر الجديدة، ان الدورات التدريبية يأتي تنفيذها ضمن استراتيجية الجمعية للارتقاء بمستوى جميع اطياف المجتمع المدنى ، بما يعود عليهم بالمنفعة الى جانب إكسابهم مهارات ومعارف متنوعة تفيدهم في حياتهم .

تتضمن الدورة التدريبية التى تنفذ على مدار 30 ساعة فى محاضرات صباحية ومسائية ، الويندوز والوورد والاكسيل وباوربويت والانترنت ، ويقوم على التدريس اساتذة متخصصون
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