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محافظات

وكيل تعليم المنوفية ناعيا ضحايا المنيا .. مات من يستحق الحياة على يد من يستحق الموت

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:54 ص
الدكتور مختار شاهين
الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم
محمد امين
نعي الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ضحايا الحادث الارهابي الأليم الذي استهدف حافلتين لإخواننا الأقباط.

وأكد شاهين في تصريح خاص لصدي البلد أن ما حدث لن يضعف عزيمة المصريين ولن يرهبهم فالمصريين قادرين على الصمود والتحدي والوقوف أمام أي معتد ، والتاريخ شاهد علي شهامة المصريين وعزتهم ومواقفهم الشجاعة في مواجهة أية تحديات.

وأشار إلي أن ما حدث لا يمت لأي دين سماوي بأية صلة وماهو الا الحاد وكفر بكل تعاليم السماء التي تدعو للتسامح والإخاء .
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