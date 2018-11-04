تناول كوب من هذا المشروب يجلب السعادة فى عيد الحب

يبحث أغلب الرجال على أفضل المشروبات التى تعطى له الطاقة والشعور بالسعادة لكى يستمتع بالأحتفال بعيد الحب المصرى الموافق اليوم 4 نوفمبر .



ونصح الدكتور أحمد صبرى أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة ،الرجال بتاول كوب من هذه الشوربة الفعالة التى تساعد فى أشعال لهيب الحب بين الزوجين وتعطى المزيد من الطاقة وهى عبارة عن :



شوربة اللوز: اللوز مثله مثل باقى المكسرات غنى بالبروتين المغذى المنشط للعواطف، وتناول 20 حبة لوز ومعها كوب عسل يجعل الرجل أكثر رومانسية.



ومن الوصفات المثيرة للعواطف أيضا مشروب اللوز، ويشرب دافئا أو باردا ويصنع من كوب حليب مع 6 حبات من اللوز وربع ملعقة قرفة ونصف كوب تمر وتخلط جميعا ثم يتم تناولهم.



وهناك أيضا شوربة اللوز التى تصنع من بودرة اللوز أو اللوز المطحون مع صفار البيض وكريمة وهذا المشروب عندما يتم خلطه فإنه يجعل الشخص أكثر استرخاء وتقبلا للرومانسية، وهذه الوصفات هى دوما ما ترتبط بالحب والرومانسية.