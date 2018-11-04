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اقتصاد

المصري لدراسات السياسات العامة يناقش الدعم على الطاقة..الإثنين المقبل

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ينظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة، ندوة الإثنين المقبل، تحت عنوان " "آثار دعم الطاقة علي الإقتصاد المصري والمواطنين" ،بمقر المركز بمنطقة باب اللوق.

وتستهدف الندوة تسليط الضوء علي الاجراءات الحكومية لترشيد الدعم لتقليص عجز الموازنة العامة بحضور عددا من خبراء الاقتصاد و ممثلين من وزارتي المالية والكهرباء و البرلمان.

وتناقش الندوة البدائل المتاحة، وأزمة عجز الموازنة التى تعاني منها مصر على مدار عقود من ناحية أخرى وعرض توصيات ورش العمل التي نظمها المركز المصري.



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