المصري لدراسات السياسات العامة يناقش الدعم على الطاقة..الإثنين المقبل

ينظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة، ندوة الإثنين المقبل، تحت عنوان " "آثار دعم الطاقة علي الإقتصاد المصري والمواطنين" ،بمقر المركز بمنطقة باب اللوق.



وتستهدف الندوة تسليط الضوء علي الاجراءات الحكومية لترشيد الدعم لتقليص عجز الموازنة العامة بحضور عددا من خبراء الاقتصاد و ممثلين من وزارتي المالية والكهرباء و البرلمان.



وتناقش الندوة البدائل المتاحة، وأزمة عجز الموازنة التى تعاني منها مصر على مدار عقود من ناحية أخرى وعرض توصيات ورش العمل التي نظمها المركز المصري.







