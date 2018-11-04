المصري لدراسات السياسات العامة يناقش الدعم على الطاقة..الإثنين المقبل

ينظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة، ندوة الإثنين المقبل، تحت عنوان " "آثار دعم الطاقة علي الإقتصاد المصري والمواطنين" ،بمقر المركز بمنطقة باب اللوق.
وتستهدف الندوة تسليط الضوء علي الاجراءات الحكومية لترشيد الدعم لتقليص عجز الموازنة العامة بحضور عددا من خبراء الاقتصاد و ممثلين من وزارتي المالية والكهرباء و البرلمان.
وتناقش الندوة البدائل المتاحة، وأزمة عجز الموازنة التى تعاني منها مصر على مدار عقود من ناحية أخرى وعرض توصيات ورش العمل التي نظمها المركز المصري.
وتستهدف الندوة تسليط الضوء علي الاجراءات الحكومية لترشيد الدعم لتقليص عجز الموازنة العامة بحضور عددا من خبراء الاقتصاد و ممثلين من وزارتي المالية والكهرباء و البرلمان.
وتناقش الندوة البدائل المتاحة، وأزمة عجز الموازنة التى تعاني منها مصر على مدار عقود من ناحية أخرى وعرض توصيات ورش العمل التي نظمها المركز المصري.