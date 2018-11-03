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تعليم

تعليم بورسعيد: انضباط العملية التعليمية مرتبط باستقرار المعلم بمدرسته

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:04 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أكد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن عملية حصر العجز والزيادة للمعلمين لابد أن تنتهى بأسرع وقت وخاصة ان العملية التعليمية تحتاج إلى استقرار ولن يتم هذا إلا باستقرار المعلم بالمدرسة لتظهر نتائج التعلم الجيدة وخاصة فى المراحل العمرية الأولى التى يطبق بها نظام التعليم الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات المديرية والمديرين العموم ومديرى الإدارات التعليمية وإدارات التنسيق للتعليم العام والفنى والإحصاء والموجهين العموم مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية الذى عقبه اجتماعات مصغرة لتوزيع الاختصاصات بين الحضور.

وشدد وكيل الوزارة على أن الانضباط الوظيفى أصبح ضرورة قصوى فى هذه المرحلة ولا بد من محاسبة المقصر وغير المنضبط مطالبا الحضور بالتعاون والتكامل لتنفيذ نشرات النقل لسد العجز والزيادة واعطاء موقف استقرارى عاجل ونهائى تحت مسئولية الجميع.

واضاف باهى ان المديرية لن تتهاون مع اى مقصر او مسئول عن سوء توزيع المعلمين وسوء الادارة معطيا مهلة لكل الحضور لتوفيق الوضع النهائى والالتزام التام بقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
تعليم بورسعيد: انضباط العملية التعليمية مرتبط باستقرار المعلم بمدرسته
تعليم بورسعيد: انضباط العملية التعليمية مرتبط باستقرار المعلم بمدرسته
تعليم بورسعيد: انضباط العملية التعليمية مرتبط باستقرار المعلم بمدرسته
تعليم بورسعيد: انضباط العملية التعليمية مرتبط باستقرار المعلم بمدرسته
تعليم بورسعيد: انضباط العملية التعليمية مرتبط باستقرار المعلم بمدرسته
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