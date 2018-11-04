ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم..مدحت صالح يحيي حفل الموسيقى العربية بالإسكندرية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:52 ص
اليوم..مدحت صالح
اليوم..مدحت صالح يحيي حفل الموسيقى العربية بالإسكندرية
أحمد عبد العزيز
يحيي النجم مدحت صالح، حفل غنائي ضخم، علي مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، اليوم الأحد، برفقة صولو بيانو الفنان عمرو سليم، ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة هشام نبوي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ27.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساء، بفقرة موسيقية يقدمها عازف القانون الفنان العراقي فرات قدوري، يعقبه فاصل غنائي تحييه الفنانة مروة ناجي.

ويختتم الحفل مدحت صالح، ويشدو خلاله بباقة مختارة من أشهر أعماله التي قدمها علي مدار مشواره الفني، منها 'كوكب تاني، المليونيرات، زي ما هي حبها، جميل وأسمر، بليتشو، حبيبي يا عاشق، النور مكانه في القلوب، بحلم علي قدي، ومحبتك جنون'.
loading...

ترشيحاتنا

سر المخلوقات العملاقة في شوارع فرنسا.. خيال لن تصدقه

شطه ينتقد وليد أزارو بعد مباراة الأهلي والترجي

الاتحاد التونسي يطالب بمعاقبة وليد أزارو

ترامب يخير إيران بين تغيير سياستها والتدهور الكارثي لاقتصادها.. أمريكا تضغط على دول العالم للاستغناء عن النفط الإيراني..شركات تتراجع عن التعامل مع طهران خوفا من العقوبات.. والدولار قوة واشنطن الكامنة

علي جمعة يوضح مدى صحة أن النبي كان يكتب ويقرأ .. فيديو

المالية تبيع أجلي خزانة بـ17.75 مليار جنيه..اليوم

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

موظف يتهم 3 مجهولين بالاعتداء على نجله وتجريده من ملابسه بالمنوفية

صحيفة بريطانية تكشف السر وراء مقتل اللاعب البرازيلي دانييل كوريا فريتاس

قصة العصر النبطي والنواميس.. أسرار سيناوية ظهرت في وثائقي شباب العالم

كارت عيد ميلاد سري يكشف نكات بذيئة لـ الاميرة ديانا مع أصدقائها .. صور

السعودية تواجه كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 19 عامًا..اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

آثار المدن الفرعونية الغارقة في المتاحف الامريكية غدًا .. صور

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

فيديو

تعرف على طريقة عمل الكابتشينو
موجز البلد| سقوط طائرة تدريب مقاتلة .. دقيقة حداد على أرواح شهداء المنيا .. مشروع قانون لحظر النقاب .. قميص أزارو يثير الجدل
أبو حامد: الرئيس أكد أن الشباب عامل أساسي للحفاظ على مصر.. فيديو
السيسي: مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.. فيديو
الرئيس السيسي: سأعمل ومعي المصريون على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟