اليوم..مدحت صالح يحيي حفل الموسيقى العربية بالإسكندرية

يحيي النجم مدحت صالح، حفل غنائي ضخم، علي مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، اليوم الأحد، برفقة صولو بيانو الفنان عمرو سليم، ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة هشام نبوي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ27.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساء، بفقرة موسيقية يقدمها عازف القانون الفنان العراقي فرات قدوري، يعقبه فاصل غنائي تحييه الفنانة مروة ناجي.



ويختتم الحفل مدحت صالح، ويشدو خلاله بباقة مختارة من أشهر أعماله التي قدمها علي مدار مشواره الفني، منها 'كوكب تاني، المليونيرات، زي ما هي حبها، جميل وأسمر، بليتشو، حبيبي يا عاشق، النور مكانه في القلوب، بحلم علي قدي، ومحبتك جنون'.