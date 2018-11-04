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وكيل صحة شمال سيناء: بروتوكول مع 4 جامعات مصرية لسد العجز في الأطباء

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
احمد صالح
أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اهتمام الدولة بالقطاع الصحي في المحافظة بناء على تعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد للنهوض بالخدمة الصحية في سيناء.

وأوضح أن أي مستشفى مركزي في شمال سيناء، تتوافر به الأجهزة والمستلزمات الطبية بما يضاهي المستشفيات الكبرى في القاهرة والمحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن معاناة القطاع الصحي الوحيدة في المحافظة كانت بسبب نقص بعض التخصصات الطبية.

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول مع 4 جامعات مصرية لتوفير استشاريين من أساتذة وأعضاء هيئات التدريس بكليات الطب يوميا، بواقع 11 استشاريا في مستشفى العريش العام، و 7 استشاريين في مستشفى بئر العبد المركزي ، واستشاري في مستشفى نخل المركزي لضمان توفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى وسد العجز في بعض التخصصات التي تعانى منها معظم المستشفيات على مستوى الجمهورية.

واكد انه اجري عدة جولات تفقدية للمنشآت الطبية بمراكز المحافظة سواء مستشفيات عامة ومركزية أو مراكز صحية بشمال سيناء، لمتابعة سير العمل وذلك سعيا وراء توفير منظومة صحية متكاملة، وحرصا على إعادة الانضباط بالمراكز الحضرية.والتأكيد على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وقام طلحة بالمرور على منافذ تقديم الخدمة الصحية، وتأكد من توافر الطعوم والأمصال بالمركز كما تم المرور على الأقسام الداخلية للمستشفى والصيدلية للاطمئنان علي توافر الأدوية والمستلزمات والتأكد من توافر أدوية الطوارئ بقسم الاستقبال ومبني الأورام وعيادة الصدر وقرر إجراء دراسة؛ لتوفير كافة الاحتياجات من أجل تقديم خدمة طبية لمرضي الأورام بالمستشفى، ورفع المعاناة على المرضى.
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