موظف يتهم 3 مجهولين بالاعتداء على نجله وتجريده من ملابسه بالمنوفية

حرر مواطن بمركز تلا في المنوفية محضرا يتهم فيه ثلاثة أشخاص بالاعتداء علي نجله وتجريده من ملابسه.



تلقي اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا بتقدم مصطفى .ا موظف بتحرير محضر يتهم فيه ثلاثة أشخاص باستدراج نجله طالب بالثانوية وقيامهم بالتعدي عليه بالضرب المبرح وتجريده من ملابسه بغرض السرقة.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 69 احوال لسنة 2018 وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بتحري الواقعة.