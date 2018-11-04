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اقتصاد

الرقابة المالية: 460 مليون جنيه تعويضات صندوق مركبات النقل السريع

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:20 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزي
كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن وصول إجمالي التعويضات المسددة لصندوق تغطية الاضرار الناتج عن حوادث مركبات النقل السريع الحكومي، خلال الفترة من 2007 حتي نهاية يونيو الماضي؛ لنحو 460 مليون جنيه.
وأضاف " عبد المعطي" في تصريحات صحفية، أنه تم سداد منها 250 مليون جنيه في آخر 3 سنوات بالاضافة لـ210 مليونا في الفترة من 2007 حتي 2015.
وأوضح " عبد المعطي" أن مهمة الصندوق حماية المتضررين من حوادث مركبات النقل السريع بالنسبة للحالات الأكثر احتياجا للحماية جراء فقد عائلهم أو تعرضه لعجز "كلى أو جزئى" نتيجة حوادث مركبات النقل السريع فى حالات الحوادث المجهلة أو الحوادث المعلومة التى لا تغطى من أى من شركات التأمين.
وأضاف عبد المعطي أن صندوق التأمين الحكومى لتعويضات الحوادث المجهلة تلقى خلال تسعة أشهر من العام الحالي 363 طلبا ما بين مستحق وغير مستحق وتحت الدراسة، سدد عنها 108 ملايين جنيه.
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