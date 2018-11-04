صحينا يا سينا على الأمير طاز.. اليوم

يفتتح الفنان عصام الشويخ مدير فرقة مسرح الساحة التابعة للبيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد " صحينا يا سينا " من إنتاج الفرقة، اليوم الأحد على قصر الأمير طاز في تمام الثامنة مساء، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية .



"صحينا يا سينا" بطولة خالد محمود، محمد عبد الوهاب، راندا إبراهيم، حسام سيد وفنانى فرقة مسرح الساحة، ديكور محمد غرباوى، موسيقي وألحان حاتم عزت، تصميم ملابس نهى دراج، تأليف وأشعار خميس عز العرب و إخراج عصام الشويخ.



