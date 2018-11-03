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أخبار العالم

قرار تعليق الدراسة بمكة وجدة الأكثر تداولا عبر تويتر بالسعودية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:01 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
اصبح قرار تعليق الدراسة بإمارتي مكة المكرمة وجدة، على رأس قائمة الهاشتاجات الاكثر تداولا عبر موقع تويتر، بعد دقائق من اصدار القرار.

أقرت إمارتي مكة المكرمة وجدة تعليق الدراسة في مدارس مكة وعدد من الجامعات ليوم الغد الأحد بسبب التقلبات الجوية، وهطول أمطار رعدية تستمر لساعات.

وجاء ذلك خلال تغريدة للحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، والتي: ‏"‎#إمارة_مكة: #تعليق_الدراسة في مكة المكرمة وجدة ليوم غد الأحد بسبب التقلبات الجوية"، كما أعلنت عدد من الجامعات تعليق الدراسة من بينها الدراسة ‏جامعة دار الحكمة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، نظرًا لحالة الطقس و التحذيرات الصادرة عن هيئة ‎#الأرصاد.

وكانت قد شهدت إمارة جدة هطول أمطار رعدية تستمر لايام، كما تتواجد السحب الممطرة ليلًا وصباح وعصر الغد الاحد ، تسقط منها امطار خفيفة الى متوسطة على فترات.
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قرار تعليق الدراسة بمكة وجدة الأكثر تداولا عبر تويتر بالسعودية

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