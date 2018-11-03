قصة العصر النبطي والنواميس.. أسرار سيناوية ظهرت في وثائقي شباب العالم

بدأت فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم، في دورته الثانية، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 500 شاب من جميع أنحاء العالم، وبرعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وشملت بداية انطلاق المؤتمر كلمة من هاني ميلاد حنا، ابن الراحل ميلاد حنا، مؤلف كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية"، والذي يعد محور الملتقى الأساسي، ثم عُرض الفيلم الوثائقي "نقطة تلاقي" وبطلته الفنانة ريم مصطفى، الذي شمل عرض أهم الأماكن المصرية خارج العاصمة المصرية.



بدأ الفيلم بمنطقة سانت كاترين، بسيناء، ويقع به جبل موسى، الذي يعد مهد رحلة البحث عن الديانات السماوية، هنا ناجى موسى ربه، وهنا أيضا أنُزل عليه الوصايا العشر، ولا يقتصر المكان على الجبل فقط، حيث يميز المكان أيضا "حجر موسى" و "مقام النبي هارون" وأيضا منطقة "النواميس" التي تعتبر من الآثار القديمة.



ويُقال إن منطقة "النواميس" تعود إلى العصر البرونزي، والأقرب أنها تعود إلى "العصر النبطي"، الذي سيطر فى سيناء لأكثر من قرنين من الزمن على جنوب سيناء بأكملها، وكان عصرًا ممتدا، ويوجد الكثير من الآثار في كل مكان، وكان لهم استراحات مبنية للقوافل التجارية العابرة من بلاد الجوار، وبلاد الجوار هم أساس العاصمة، مثل "البتراء" في الأردن، ومنطقة "حجر" بالسعودية.



وتشمل هذه الاستراحات أماكن للتعبد، وأخرى للسياحة، واهتم الأنباط بالتجارة والزراعة وحفر الآبار في كل مكان، وتعد مدينة سانت كاترين من أكثر المدن خصوصية وتميزا، فهي تقع على هضبة ترتفع 1600 متر فوق سطح الحبر، وبها جبل كاترين وجبل موسى، وجبل الصفصافة، ويعمل معظم سكانها بأعمال الرعي والزراعة، وتشتهر المدينة بالسفاري والسياحة الدينية وتسلق الجبال وتعد المنطقة محمية طبيعية.