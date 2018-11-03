ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

قصة العصر النبطي والنواميس.. أسرار سيناوية ظهرت في وثائقي شباب العالم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:01 م
تصوير فارس حرز- خليج
تصوير فارس حرز- خليج فيورد باى فى طابا
أماني إبراهيم
بدأت فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم، في دورته الثانية، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 500 شاب من جميع أنحاء العالم، وبرعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشملت بداية انطلاق المؤتمر كلمة من هاني ميلاد حنا، ابن الراحل ميلاد حنا، مؤلف كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية"، والذي يعد محور الملتقى الأساسي، ثم عُرض الفيلم الوثائقي "نقطة تلاقي" وبطلته الفنانة ريم مصطفى، الذي شمل عرض أهم الأماكن المصرية خارج العاصمة المصرية.

بدأ الفيلم بمنطقة سانت كاترين، بسيناء، ويقع به جبل موسى، الذي يعد مهد رحلة البحث عن الديانات السماوية، هنا ناجى موسى ربه، وهنا أيضا أنُزل عليه الوصايا العشر، ولا يقتصر المكان على الجبل فقط، حيث يميز المكان أيضا "حجر موسى" و "مقام النبي هارون" وأيضا منطقة "النواميس" التي تعتبر من الآثار القديمة.

ويُقال إن منطقة "النواميس" تعود إلى العصر البرونزي، والأقرب أنها تعود إلى "العصر النبطي"، الذي سيطر فى سيناء لأكثر من قرنين من الزمن على جنوب سيناء بأكملها، وكان عصرًا ممتدا، ويوجد الكثير من الآثار في كل مكان، وكان لهم استراحات مبنية للقوافل التجارية العابرة من بلاد الجوار، وبلاد الجوار هم أساس العاصمة، مثل "البتراء" في الأردن، ومنطقة "حجر" بالسعودية.

وتشمل هذه الاستراحات أماكن للتعبد، وأخرى للسياحة، واهتم الأنباط بالتجارة والزراعة وحفر الآبار في كل مكان، وتعد مدينة سانت كاترين من أكثر المدن خصوصية وتميزا، فهي تقع على هضبة ترتفع 1600 متر فوق سطح الحبر، وبها جبل كاترين وجبل موسى، وجبل الصفصافة، ويعمل معظم سكانها بأعمال الرعي والزراعة، وتشتهر المدينة بالسفاري والسياحة الدينية وتسلق الجبال وتعد المنطقة محمية طبيعية.
loading...

ترشيحاتنا

أبرز رسائل الرئيس السيسي في اليوم الأول لـ منتدى شباب العالم

استشارى جراحة أوعية دموية يحذر من القاتل الصامت

شاهد.. تركيا تستدعي سفيرتها لدى أوغندا بسبب ملابسها

أرسنال يسجل هدف التعادل أمام ليفربول بمشاركة محمد صلاح .. فيديو

تغريم الترجي 300 ألف دولار وحرمان جماهيره من المدرج الجنوبي برادس

عمرو الليثي يبحث عن سيدة تعذب ابنها المعاق وتربطه في السرير

نصف مليون جنيه خسائر ملعب برج العرب بسبب شغب جماهير الترجي

تعرف على سر وضع وردة حمراء على قمصان لاعبي الدوري الإنجليزي

مدرب الترجي يوجه رسالة للجماهير التونسية قبل مواجهة الأهلي

موظف يتهم 3 مجهولين بالاعتداء على نجله وتجريده من ملابسه بالمنوفية

الرئيس السيسي يشهد فيلماً تسجيلاً للفنانة ريم مصطفى.. فيديو

أول رد فعل رسمي للاتحاد التونسي بعد هزيمة الترجى من الأهلى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

آثار المدن الفرعونية الغارقة في المتاحف الامريكية غدًا .. صور

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور

صور السيسي وأعلام الدول.. مظاهر احتفالات المشاركين في منتدى شباب العالم

فيديو

أبو حامد: الرئيس أكد أن الشباب عامل أساسي للحفاظ على مصر.. فيديو
السيسي: مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.. فيديو
الرئيس السيسي: سأعمل ومعي المصريون على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل
السيسى يعلن دعم مبادرة شباب مصر للعودة إلى الإنسانية.. فيديو
طارق فهمي: نجاحات مصر فى دحر الإرهاب يجعلها مستهدفة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟