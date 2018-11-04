إعلان كشوف المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب اليوم

أعلن شادى محمد رئيس إتحاد طلاب جامعة القاهرة، انطلاق مرحلة إعلان كشوف أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة اليوم الأحد.



وأوضح في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كل كلية سوف تعلن عن مرشحيها بشكل منفرد سواء كان على لوحة الإعلانات الخاصة بكل كلية أو من خلال الموقع الخاص بها.



كان قد انطلق الخميس الماضى، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث تم فتح باب الترشح وسحب الاستمارات في تمام الساعة 9 صباحا، وإستمر حتى الساعة 5 مساء.



وسيتم إعلان الكشوف المبدئية اليوم الأحد، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.



ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على ان يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر القادم.