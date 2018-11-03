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رياضة

لاعبو مصر والبحرين يتقاسمون جوائز المهارات الفردية للبطولة العربية للطائرة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:04 م
صدى البلد
ريهام بكير
تقاسم منتخب مصر للكرة الطائرة جوائز الأفضل خلال منافسات البطولة العربية رقم21، والتي اختتمت منافساتها اليوم على الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، مع لاعبى المنتخب البحرينى.

وتوج لاعب منتخب مصر حسام يوسف بلقب أفضل لاعب مركز 2، وحصد محمد عادل "دولة" لقب أفضل حائط صد رقم 2 ، وهشام يسرى أفضل لاعب مركز 2 ، في حين حصد العماني هلال البربري لقب أفضل لاعب مدافع ، وتوج لاعب منتخب البحرين محمد عنان بلقب أفضل لاعب مركز 4 ، في حين حصل البحريني ناصر عنان على لقب أفضل لاعب شامل في البطولة.

وقدم الاتحاد العربي جوائز الفرق حيث حصل منتخب عمان على المركز الثالث وجائزة مالية بقيمة 3 آلاف دولار ، في حين توج منتخب البحرين بالميدالية الفضية وجائزة مالية بقيمة 5 آلاف دولار ، وفاز منتخب مصر بالميدالية الذهبية والمركز الأول، وجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار .
لاعبو مصر والبحرين يتقاسمون جوائز المهارات الفردية للبطولة العربية للطائرة
لاعبو مصر والبحرين يتقاسمون جوائز المهارات الفردية للبطولة العربية للطائرة
لاعبو مصر والبحرين يتقاسمون جوائز المهارات الفردية للبطولة العربية للطائرة
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