لاعبو مصر والبحرين يتقاسمون جوائز المهارات الفردية للبطولة العربية للطائرة

تقاسم منتخب مصر للكرة الطائرة جوائز الأفضل خلال منافسات البطولة العربية رقم21، والتي اختتمت منافساتها اليوم على الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، مع لاعبى المنتخب البحرينى.



وتوج لاعب منتخب مصر حسام يوسف بلقب أفضل لاعب مركز 2، وحصد محمد عادل "دولة" لقب أفضل حائط صد رقم 2 ، وهشام يسرى أفضل لاعب مركز 2 ، في حين حصد العماني هلال البربري لقب أفضل لاعب مدافع ، وتوج لاعب منتخب البحرين محمد عنان بلقب أفضل لاعب مركز 4 ، في حين حصل البحريني ناصر عنان على لقب أفضل لاعب شامل في البطولة.



وقدم الاتحاد العربي جوائز الفرق حيث حصل منتخب عمان على المركز الثالث وجائزة مالية بقيمة 3 آلاف دولار ، في حين توج منتخب البحرين بالميدالية الفضية وجائزة مالية بقيمة 5 آلاف دولار ، وفاز منتخب مصر بالميدالية الذهبية والمركز الأول، وجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار .

