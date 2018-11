مريم نعوم وأبو بكر شوقي يتناقشان مع الجمهور ببانوراما الفيلم الأوروبي

تنطلق الدورة الحادية عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي من 7 إلى 17 نوفمبر الجاري، ويضم برنامج البانوراما هذا العام مجموعة كبيرة من الأفلام في عدة أقسام.



ويشهد قسم "علامات سينمائية" الذي يهتم بعرض أفلام أثرت في مسيرة ثلاثة من صناع السينما المصريين؛ مشاركة السيناريست مريم نعوم والمخرج أبو بكر شوقي ومدير التصوير عبد السلام موسى.



واختارت مريم نعوم فيلم "تحت الأرض Underground"، وهو إنتاج بلغاريا، جمهورية التشيك، فرنسا، ألمانيا، المجر، لعام ١٩٩٥، ومن إخراج إيمير كوستوريتزا، وبطولة ميكي مانويلوفيتش، لازار ريستوفسكي، ميريانا يوكوفيتش، والفيلم حاصل على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي ١٩٩٥.



ومن المقرر عرض الفيلم في تمام الرابعة مساء يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر في سينما زاوية، ويليه جلسة نقاش بحضور مريم نعوم.



أما أبو بكر شوقي مخرج فيلم "يوم الدين"، فقد اختار فيلم الشريط الأبيض" وهو إنتاج ألمانيا، النمسا، فرنسا، إيطاليا، لعام ٢٠٠٩، وإخراج مايكل هانيكا، وبطولة كريستيان فريدل، ليوني بينيش، أولريخ توكور



الفيلم حاصل على جائزة السعفة الذهبية، وجائزة فبريسكي، وجائزة اللجنة المسكونية بمهرجان كان السينمائي الدولي ٢٠٠٩، كما حصل على جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو في مسابقة الفيلم الأوروبي ٢٠٠٩، وتم ترشيحه إلى جائزة أفضل فيلم ناطق بالأجنبية، وجائزة أفضل سينماتوغرافيا بمسابقة جوائز الأوسكار ٢٠١٠، ومن المقرر عرضه في تمام الواحدة ظهرًا يوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر بسينما زاوية، وتليه جلسة نقاش.



بينما اختار مدير التصوير عبد السلام موسى اختار فيلم "قناع الغوص والفراشة The Diving Bell and the Butterfly" من إنتاج فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، لعام ٢٠٠٧، ومن إخراج جوليان شنابل وبطولة ماتيو ألماريك، إيمانويل سانييه، ماري-جوزيه كروز



الفيلم حاصل على جائزة أفضل مخرج، جائزة فولكين للفنان التقني بمهرجان كان السينمائي الدولي ٢٠٠٧، وحاصل على جائزة الجمهور، مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي ٢٠٠٧، حاصل على جائزة أفضل مخرج، وأفضل فيلم ناطق بالأجنبية في مسابقة جولدن جلوبز ٢٠٠٨.



وسيتم عرض الفيلم في تمام الرابعة مساء الإثنين الموافق 12 نوفمبر بسينما زاوية، وتليه جلسة نقاشية مع الجمهور أيضا.



الجدير بالذكر أن الدورة الـ11 تقام تحت رعاية المركز المصري للسينما، ومن أبرز شركاء سينما زاوية هذا العام، شركة نيو سينشري، وسينما الزمالك، والاتحاد الأوروبي والمركز الثقافي البريطاني، والمركز الثقافي الإيطالي، والمعهد الفرنسي ومعهد جوته، وسفارات "السويد، وهولندا، وأيرلندا والدنمارك، وسويسرا، وبلجيكا" والمعهد الدنماركي المصري للحوار، ومدينة الجونة.