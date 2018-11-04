كحلة: 1400 شقة إسكان اجتماعى بالمنصورة الجديدة

أكد المهندس ياسر كحلة معاون رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم البدء فى تنفيذ 1400 شقة ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بالمدينة.



وأضاف كحلة لــــ"صدى البلد"، أنه يتم كذلك تنفيذ نحو 11 ألف شقة ضمن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، وجارى تنفيذ نحو 5 آلاف شقة ضمن مشروع سكن مصر للإسكان المتميز.



وأشار إلى أن المدينة ستشهد تنفيذ كافة أنواع الإسكان التى تناب كافة شرائح الدخل المتنوعة.