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ثقافة

شفاء القلوب لقاء المحبوب علي منديل المحبة في متحف النسيج..صورة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:20 م
صدى البلد
علاء المنياوي
رصدت كاميرا موقع صدي البلد أثناء جولتها في متحف النسيج المصري قطعة أثرية عبارة عن منديل حمل عبارات رومانسية،وقد سألنا عنها د.أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف.

وقال لنا أبو اليزيد: القطعة عبارة عن منديل من القطن بزخارف مطبوعة عبارة عن رسم نباتي في الإطار، وكتابات في الوسط تقرأ "شفاء القلوب لقاء المحبوب"، ورغم أنه ليس من المعروف من صاحب المنديل ولا لمن تمت صناعته، لكنه من العصر العثماني – القرن 17 ميلادي.

وأوضح لنا الكثير من محتويات المتحف عليها عبارات مختلفة ومنها الرومانسي، ومنها قطعة من نسيج عليها زخارف مطرزة بالحرير متعدد الألوان عبارة عن شريط بداخله دوائر بينها مناطق بداخلها كتابات نسخية تقرأ"أنا القمر لمن نظر"،وهي من"مصر – العصر المملوكي – القرن 8-9 هجري / 14-15 ميلادي" .
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