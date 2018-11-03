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أبو حامد: الرئيس أكد أن الشباب عامل أساسي للحفاظ على مصر.. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:15 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح رؤية مصر واستراتيجيتها كدولة داعية للسلام والحوار بين الشعوب، وأكد على أن كافة الأديان جمعت البشر على فكرة تعمير الأرض وحسن الأخلاق.

وأضاف " أبو حامد " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد على أن الشباب المصري هو العامل الأساسي للحفاظ على الدولة المصرية، وحماس الشعب المصري وإيمانه هو الذي حمى مصر.

وتابع:" الشباب المصري يواجه الإرهاب والعنف وأفكار التطرف بالإبداع والفكر، بالإضافة إلى تبنى رؤي الشباب في كيفية صناعة السلام، ونحن دولة ساعية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع".
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