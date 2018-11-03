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السيسي: مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:13 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى
حمزة شعيب
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر قادرة على صياغة رؤية مشتركة لجميع الفرقاء في المنطقة والعالم لكي تستعيد الإنسانية المفقودة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، أن الأمة المصرية صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالتكامل والحوار، بدلًا من محاولات فرض الرؤية بالقوى، وهذه الرؤية نابعة من الثراء الحضاري للدولة المصرية.

ويعد منتدى شباب العالم، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ويعتبر المنتدى فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
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