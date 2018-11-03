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تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى شرم الشيخ يعيد مصر لعصورها المتقدمة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:45 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
عبد الرحمن سرحان
أكد محمد أمين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وضع العالم، خلال كلمته في افتتاحية منتدى شباب العالم، اليوم، أمام تحدياته في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن مصر ماضيةً في اقتلاعه من جذوره.

وأضاف "أمين" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المنتدى اليوم، عبر بشكل كبير عن الهوية المصرية المنفتحة على الآخر، واحتوائه للتنوع الثقافي، مؤكدًا أن المنتدى يعود بمصر لعصورها المتقدمة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن التنوع الثقافي والانفتاح الحضاري، يجعل الشباب الأجنبي، يتحكى بمصر في بلده، ويروج لها.

وانطلقت، اليوم السبت، أولى فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، والذي يستمر إلى 6 نوفمبر، فى نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضره أكثر من 5000 شاب وفتاة، يمثلون 160 دولة، فضلا عن مشاركة عدد من القوى الحزبية الممثلة فى تنسيقية شباب الأحزاب.
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