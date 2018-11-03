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محافظات

وصول 3 ماكينات تقليب سماد لمصانع القمامة بكفر الشيخ

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:15 م
وصول 3 ماكينات تقليب
وصول 3 ماكينات تقليب السماد لمصانع القمامة بكفر الشيخ
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، وصول 3 ماكينات تقليب سماد إلى المحافظة خاصة بمصانع تدوير المخلفات الصلبة الجاري إنشاؤها في مراكز ومدن كفر الشيخ ودسوق ومطوبس، وتقدر تكلفة الثلاث ماكينات بـ 40 مليون جنيه تقريبًا شاملة قطع الغيار وصيانة أربعة أعوام، تبدأ من التشغيل الفعلي للمصانع الثلاثة.

وقال المحافظ إن الماكينات الموردة والتي وصلت للمحافظة ضمن الدعم المقدم من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والاتحاد الأوروبي وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات وإنتاج سماد عضوي والوقود البديل لمصانع الأسمنت من المرفوضات بعد إنتاج السماد العضوي.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مدفن صحي للمخلفات البلدية علي مساحة 100 فدان بتكنولوجيا أوروبية، وذلك لاستقبال باقي المرفوضات من مصانع التدوير الثلاثة بمراكز ومدن المحافظة.
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