توقيع اتفاقية تاريخية بين الاتحادين العالمي والدولي للتايكوندو بحضور الفولي

وقع الإتحاد العالمي للتايكوندو برئاسة شونج وان تشو (مقره كوريا الجنوبية) إتفاقية تعاون و شراكة مع الإتحاد الدولي للتايكوندو برئاسة يونج سون ري (مقره كوريا الشمالية)، أمس الجمعة بكوريا الشمالية و ذلك بحضور اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الإتحاد العالمي و رئيس الإتحاد الأفريقي للتايكوندو.



و تأتي هذه الإتفاقية التاريخية من أجل تكوين كيان مشترك للتايكوندو خلال نهاية هذا العام و ذلك في إطار دمج التايكوندو.



و قد صرح تشو على صفحة الإتحاد العالمي للتايكوندو قائلًا : «هذا يوم هام لكل محبي التايكوندو في العالم. رغم إختلافنا لدينا جميعًا هدف واحد. و اليوم إتخذنا خطوة أولى هامة من أجل تحقيق هدفنا المشترك».



و من جانبه قال ري : «بتوقيع هذه الإتفاقية فتحنا الأبواب من أجل مستقبل مشرق للتايكوندو. سنعمل على تنفيذ ما تم الإتفاق عليه من أجل تحقيق تغيير ملموس».



الجدير بالذكر أن تفاصيل الإتفاقية لم يتم تحديدها بعد. ستقرر اللجنة المختصة التغييرات التي يجب أن يتم إقرارها و كيفية تحقيق ذلك.



وأوضح اللواء الفولي أن هذه الإتفاقية سيكون لها مردود هام، حيث تهدف زيارة وفد الإتحاد العالمي للتايكوندو إلى كوريا الشمالية، إلى التقارب السياسي بين الكوريتين الشمالية والجنوبية.



وأضاف الفولي أنه تم إقامة حفل رياضي بمدينة بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية يقدم فيه عرضًا لفريق عروض التايكوندو الخاص بالإتحاد العالمي بكوريا الجنوبية و عرضًا لفريق عروض التايكوندو الخاص بالإتحاد الدولي بكوريا الشمالية.