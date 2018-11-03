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الفنان الكويتى فهد يوجه الشكر للرئيس السيسي على تنظيم منتدى الشباب

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:26 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسام الحارتي
عبر الفنان الكويتي فهد عن سعادته بتواجده داخل مدينة شرم الشيخ ، لحضور منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه فهد في تصريحات لفضائية " دي ام سي " ، الشكر إلى الرئيس السيسي ، والشعب المصري ، والعاملين على تنظيم مؤتمر الشباب قائلا " كل شيء جميل للغاية".

واوضح أن فكرة القلوب التي تم عرضها داخل النصب التذكارية لإحياء الانسانية ، تعود إلي ما تمر به بعض بلدان الوطن العربي ، معربا عن تمنياته أن تظل الوحدة الوطنية متماسكة الي الأبد.

وعن فكرة تقديم مصر للنصب التذكارية علق الفنان الكويتي قائلا " مصر أرض الأنبياء والإنسانية والتي قدمت لنا الكثير، ولا يوجد شيء جديد عليه لتقديم تلك الأعمال التي تسعى دائما لتوحيد الشعوب".

واوضح انه يشعر انه في وطنه الأول وليس الثاني على حسن الاستقبال ، وخصوصا حضور الرئيس السيسي فعاليات افتتاح مؤتمر الشباب.

وأكد ان جميع المتواجدين داخل مؤتمر الشباب سينقلون كل ما يحدث داخل الأراضي المصرية لجميع انحاء العالم ، وإثبات أن مصر بلد الأمن والأمان .قائلا " 195 فنانا ، و 195 دولة في العالم يتحدون علي أراضي مصر وينحتون القلوب البشرية و يعيدون إحياء الانسانية ".

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر إلى الشباب المشاركين في مؤتمر شباب العالم قائلا " لولا الشباب لما تقدم العالم ، ولا يتواجد أي تنظيم على وجه الأرض فهم المستقبل الحالي والقادم".
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