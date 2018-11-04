تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى شرم الشيخ شهد انطلاقة غير مسبوقة

أكد هيثم عواد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منتدى شباب العالم، شهد انطلاقه قوية جدًا، بحضور أعداد غير مسبوقة، بمختلف التنوع الحضاري والثقافي.



وقال عواد لـ "صدى البلد": إن المنتدى بمثابة فرصة جيدة لتداخل الثقافات والتحاور مع شباب ذو خلفيات ثقافية مختلفة، لاسيما وأن المنتدى شهد تواجد جنسيات متنوعة أفريقيا وأوروبيا وأسيويا.



وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أنه كان هناك حوارت جانبية مهمة مع الشباب المشاركين في المنتدى، وكانت تدور حول كيفية علمهم بالمنتدى وحضورهم، وكان عن طريق الموقع الرسمي، أي دون اختيارات موجهة، مما يؤكد على عدم وجود أي أغراض سياسية.



وانطلقت، أمس السبت، أولى فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، ويستمر إلى 6 نوفمبر، فى نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضره أكثر من 5000 شاب وفتاة، يمثلون 160 دولة، فضلا عن مشاركة عدد من القوى الحزبية الممثلة فى تنسيقية شباب الأحزاب.