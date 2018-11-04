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حوادث

ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد المواطنين عقب خروجه من أحد البنوك

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:57 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد المواطنين عقب خروجه من أحد البنوك، والإستيلاء منه على مبلغ مالى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتتمكن من إعادة المسروقات.


البداية عندما تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر من أحد الأشخاص "صاحب إحدى مكاتب الإستيراد والتصدير" بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى قدره 125 ألف جنيه من إحدى البنوك الكائنة بشارع التسعين "بالتجمع الخامس" ترك سيارته بشارع على أمين بدائرة القسم ،ولدى عودته للسيارة إكتشف كسر زجاج الباب الخلفى ، وسرقة المبلغ المالى وبعض الأوراق الخاصة به.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص " له معلومات جنائية"، سن58 و مقيم بدائرة قسم الزاوية الحمراء ونجله "عاطل" سن34 ، بإستخدام سيارة ملاكى وهروبهما وإختبائهما بإحدى القرى بمحافظة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهما والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "التتبع" ، تم ضبط المبلغ المالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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