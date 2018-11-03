سناء ست بـ 100 راجل.. توزع ملابس وتعطي دروس ببلاش في حلوان

استضاف الإعلامى عمرو الليثى خلال برامج واحد من الناس على شاشة «النهار»، السيدة سناء سيد عبدالعال؛ والتي قامت بمبادرة بحي حلوان لتويع الملابس وإعطاء الدروس مجانا.



وقال « الليثي»: « من اكتر الحاجات اللي بتفرحني لما تلاقي تجاوب الناس مع مبادراتنا للخير الحقيقة اننا لما طرحنا فكرة مبادرات الخير من عشر سنين لقينا ان الناس دلوقتي هي اللي بتقودنا وهما اللي بيبادروا ».



وأضاف «الليثى» :«الست المصرية مع أعظم الناس فى العام صابرة وقوية ومسئولة ومبدعة ونحن اليوم مع نموذج مشرف سناء سيد عبدالعال وهي ست بميت راجل قررت انها تعمل معرض ملابس لخير بس حاليا ضافت مبادرة جديدة وهي مبادرة دروس مجانية لتعليم اصول القراءة والكتابة».



وأشار «الليثى» إلى أن هدفها تعليم الاولاد في مراحل تعليم مختلفة أصول القراءة والكتابة وتأسيسهم في اللغة العربية والانجليزية لو ساعتين او ثلاثه في الاسبوع وكله بالمجان في مدخل العماره بتاعها بجانب معرض الملابس المجانى.